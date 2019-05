Ibovespa é impulsionada por otimismo com Previdência e alívio em NY; dólar tem queda

O Ibovespa iniciou esta quarta-feira, 8, com ganhos, de volta aos 95 mil pontos, influenciada por perspectivas animadoras sobre a reforma da Previdência, mas sem muita empolgação, diante do clima cauteloso com o cenário internacional desfavorável. Investidores ainda estão desconfiados acerca da guerra comercial entre Estados Unidos e China.

As bolsas norte-americanas começaram em queda, mas reduziram as perdas, tentando se firmar em alta. Depois de anunciar que elevará as tarifas sobre produtos chineses, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a China teria informado que o vice-premiê chinês visitará os EUA para fechar um acordo.

Ainda há um clima mais cauteloso por causa das dúvidas relacionadas às questões comerciais, mas desde o fim da tarde desta terça-feira, 7, houve certo descolamento do mercado doméstico em relação ao exterior, observa o economista Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria Integrada. "Não só por causa da expectativa pelo início dos trabalhos na Comissão Especial da Câmara. A indicação de que o governo está mais firme na defesa da proposta traz sinais um pouco melhores", diz.

Dólar

O dólar renovou mínima aos R$ 3,9305 (-0,98%) no mercado à vista, puxado por vendas de tesourarias de bancos e investidores estrangeiros para realização de ganhos acumulados, afirma o diretor superintendente da Correparti, Jefferson Rugik. Entre os catalisadores das ofertas, ele cita a discreta melhora do ambiente externo, após o presidente Donald Trump ter sugerido a possibilidade de fechar um acordo com a China ainda está semana.

Em relação a outras moedas emergentes ligadas a commodities, o executivo chama atenção para a valorização do real ante o dólar. Às 11h13, o dólar caía 0,70% ante o peso argentino; -0,03% ante o peso chileno e subia 0,31% frente o peso mexicano. O dólar futuro para junho registrou mínima em R$ 3,9380 (-1,06%).

Previdência

Para tentar atrair apoio à reforma, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) recuou de sua decisão de não entregar o comando de pastas a partidos e decidiu dividir o Ministério do Desenvolvimento Regional em dois, recriando Cidades e Integração Nacional.

Há expectativa em relação à postura do ministro da Economia, Paulo Guedes, que estará na Comissão Especial para explicar a reforma aos deputados. A bancada do PSL deve tentar blindá-lo dos ataques da oposição, como ocorreu em sua última visita ao Congresso, que acabou em tumulto.

"O lado positivo é a notícia de que o governo está cedendo ao Centrão para tentar atrair apoio para a reforma da Previdência. Do lado ruim, o exterior não deve ajudar por enquanto", estima um profissional de renda variável.

Petrobrás

Apesar da alta modesta do petróleo no exterior, as ações PN da Petrobrás avançam mais de 3,00%. Já ON sobem mais de 2,5%. O movimento também é parecido no exterior. O American Depositary Receipt (ADR) da estatal tem valorização na faixa de 3,00% em Nova York.

O resultado da companhia, que reportou lucro líquido de R$ 4,031 bilhões no primeiro trimestre de 2019 (42% menor do que o do mesmo período de 2018), foi bem visto por analistas, que mantêm recomendação de compra. No entanto, ponderam que há desafios para a empresa.

Em teleconferência, o presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, afirmou que o resultado financeiro da empresa no primeiro trimestre não foi brilhante, mas "as notícias são boas em abril e no futuro".