Ibovespa mantém alta e renova máxima aos 98 mil pontos, novo recorde

O Ibovespa bateu novo recorde e superou os 98 mil pontos pela primeira vez na história. Todas as blue chips – termo utilizado para definir ações de grandes empresas, com boa reputação e alta liquidez – colaboram para a apreciação do índice. Os destaques são as ações ordinárias de Bradesco e Vale, que inicia o terceiro dia de recuperação das perdas multibilionárias de segunda-feira, 28. A valorização de 3,40% do minério de ferro no porto de Qingdao (China) suporta o desempenho do papel da mineradora.

Nesse início de pregão, a ação líder do ranking das maiores altas do Ibovespa é a ação preferencial do Bradesco. O banco divulgou nesta quinta-feira, 31, lucro líquido acima do esperado pelo mercado: R$ 5,830 bilhões (recorrente) no quarto trimestre de 2018, cifra 19,9% maior que a registrada um ano antes, de R$ 4,862 bilhões. Em relação aos três meses imediatamente anteriores, de R$ 5,471 bilhões, o aumento foi de 6,6%.

No câmbio, o dólar à vista marcou mínima na última hora por conta de ofertas de tesourarias que carregam posições vendidas em contratos cambiais (apostaram na baixa das cotações) e ingressos de captações corporativas recentes, segundo uma corretora. O discurso "dovish" do Federal Reserve na quarta-feira, 30, apoia o enfraquecimento do dólar ante emergentes, assim como ativos de risco, como a Bolsa brasileira. O dólar à vista tinha queda de 1,20% aos R$ 3,6512.

No noticiário doméstico, os agentes seguem monitorando o andamento das discussões sobre as eleições no Congresso Nacional, sobretudo no Senado Federal. Também assimilam as informações sobre a possibilidade de os militares passarem por uma reforma da Previdência. Aparentemente, as Forças Armadas não constarão da proposta a ser apresentada ainda em fevereiro. Na quarta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que a Previdência dos militares passará por reforma, mas que o governo poderá enviar uma proposta de emenda constitucional e um projeto de lei "ainda no primeiro semestre". Questionado sobre se o envio dos dois textos seria simultâneo, ele afirmou não saber. "O presidente decide", disse Mourão.

Às 10h30, o Banco Central divulgou que o déficit primário do setor público somou R$ 108,258 bilhões em 2018 (1,57% do PIB).