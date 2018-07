Ibovespa perde mais de 6%, com destaque para ações da VALE O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo despencava mais de 6 por cento nesta segunda-feira, com destaque para a forte queda das ações da Vale e da Petrobras. Também contribuía para a forte queda do mercado brasileiro o desempenho ruim das bolsas na Ásia e na Europa. Feriado nos Estados Unidos deixa Wall Street fora do circuito nesta segunda-feira. Às 11h16, o Ibovespa perdia 6,17 por cento, para 53.958 pontos. No mesmo horário, Vale tinha baixa de 7,40 por cento, a 43,40 reais, depois que jornais publicaram que a mineradora está se preparando para fazer uma oferta de compra pela anglo-suíça Xstrata. O negócio poderia atingir 90 bilhões de dólares, segundo O Estado de São Paulo e Valor Econômico. Em dia de exercício de opções, as ações da Petrobras também caíam mais de 6 por cento. (Por Daniela Machado; Edição de Alexandre Caverni)