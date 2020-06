Ibovespa acentua queda após perda de fôlego nos Estados Unidos

O Ibovespa foi acentando as perdas desta sexta-feira, 12, à medida que as bolsas em Nova York desaceleravam o ritmo de alta. Há pouco, o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, disse à Dow Jones estar preocupado de que alguns empregos podem não voltar após a crise. Ao meio-dia, o Ibovespa caía 3,42%, aos 91.451,38 pontos, depois da mínima aos 91.135,80 pontos, indicando que poderá ter sua primeira semana de baixa após três seguidas de alta. Até o momento, contabiliza perda semanal de 3,33%.

Em Nova York, as bolsas arrefeciam os ganhos para a faixa máxima de 0,70%. Já o Fed Listens avalia que será difícil para muitas famílias pagar contas após fim de ajuda do governo.

Após a abertura da B3, as principais ações do Ibovespa operaram em queda, sendo a maior delas para a Ambev (ON), que cai 3,72%. Petrobras (ON) vem logo em seguida, com baixa de 3,68%, e a ação (PN) cai 3,64%. Itaú Unibanco (PN) cai 2,90%, e Bradesco (PN) recua 2,61%, enquanto a ação (ON) baixa 3,73% e Vale (ON) cai 1,1%.

Os papéis se ajustam às fortes perdas dos ativos brasileiros ontem em Nova York, enquanto a B3 estava fechada por conta do feriado de Corpus Christi. Os American Depositary Receipts (ADRs) do Itaú caíram 7,84%, e os da Ambev, 6,38%.

As ações da Petrobras tiveram tombo de 9% os da Vale também caíram forte, 6,99%, mas notícias como a de decisão favorável à mineradora em processo que pede R$ 7,9 bilhões em garantias relacionadas à tragédia de Brumadinho (MG) e a da alta do minério de ferro na China amenizam as perdas.

Ainda no cenário interno, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), decidiu devolver a medida provisória que permite ao governo escolher reitores temporários para universidades federais durante o período da pandemia do novo coronavírus no País. Na prática, a decisão de Alcolumbre comunicada via Twitter anula os efeitos da MP assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada na edição des quarta-feira, 10, do Diário Oficial da União.

Desde o começo do dia, os mercados acionários americanos tentam se recuperar após um dia de robustas perdas. Ontem, a aversão ao risco derrubou bolsas em todo o mundo, com temores de que a ressurgência do coronavírus nos EUA possa atrasar a já incerta recuperação da economia.

Na Ásia, o índice Sanghai SE ficou praticamente estável, com pequena variação negativa de 0,04% e o Hang Seng Index, de Hong Kong, recuou 0,73%. Já o Nikkei 225, de Tóquio, registrou variação negativa de 0,75%. / COM REUTERS