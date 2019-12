Ibovespa renova mínima e cai 0,75%, aos 115 mil pontos

O principal índice à vista da B3 terminou a segunda-feira, 30, com queda de 0,76%, aos 115.645,34 pontos. Como muitos investidores já estão de folga, o volume de negócios do último dia de pregão somou R$ 15,3 bilhões, aquém por exemplo, dos R$ 16,1 bilhões de sexta-feira, que já fora considerado modesto.

O Ibovespa sucumbiu ao processo de realização de lucro das bolsas norte-americanas. O principal índice à vista da B3 passou a manhã em alta firme, chegando a operar acima dos 117 mil pontos (117.085,94 pontos), mas perdeu ímpeto após o índice de atividade industrial de Chicago subir 48,9 em dezembro, ante previsão de 47,4, e depois que o petróleo reduziu consideravelmente o ritmo de ganho. Com isso, o Ibovespa passou para o terreno negativo. Soma-se a isso o fato de que o investidor aproveitou o último para embolsar lucros, o que reduziu a liquidez.

Em dezembro, o Ibovespa acumulou valorização de 6,85% e ganhos de 31,58% em 2019. Há dez anos, a alta fora de apenas 0,43%. Em dólar, a elevação em 2019 foi de 26,5%. Em Nova York, o dia também foi de baixa, após as recentes altas e apesar dos sinais de que o acordo sino-americano 'fase 1' será assinado em breve. Por lá, também caminham para fechar 2019 com ganhos expressivos. O Nasdaq, que acumula a maior variação, tem avanço de 34,82% este ano, e caiu 0,67% hoje.

"De maneira geral, esse desempenho melhor em reais deve-se aos fundamentos internos favoráveis. A reforma da Previdência foi aprovada, há retomada da economia doméstica e indicação de melhora do rating do Brasil em 2020", resume Eduardo Guimarães, especialista em ações da Levante Ideias de Investimentos.

Para o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, a expectativa de novo avanço da nota de crédito do País no próximo ano reforça a visão de que o Brasil está fazendo a "lição de casa". Ao alterar a perspectiva do rating brasileiro, de estável para positiva, no dia 11 de dezembro, a S&P citou que o governo continua a implementar medidas de consolidação voltadas para reduzir o elevado déficit fiscal do País.

Dólar

O dólar fechou em firme queda ante o real no menor patamar desde o começo de novembro, com investidores se desfazendo da moeda norte-americana em sintonia com a fraqueza da divisa no exterior.

O dólar interbancário terminou esta segunda-feira em queda de 0,91%, a 4,0129 reais na venda./ Com informações da Reuters