Ibovespa se aproxima dos 109 mil pontos mesmo com ameaça protecionista de Trump

O Ibovespa acelera o ritmo de alta nesta segunda-feira, 2, chegando aos 109 mil pontos, com a mudança de sinal de queda para valorização de algumas ações do setor de siderurgia. O índice já havia iniciado o dia com ganho, mas os papéis do segmento impediam a elevação.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda que pretende retomar as tarifas sobre o aço do Brasil e da Argentina. A notícia, conforme informou o Broadcast logo após o anúncio, deve ter pouco impacto sobre o mercado local e ainda sobre a balança comercial brasileira, devido à representatividade baixa das exportações do item. No entanto, os índices futuros de Nova York diminuíram os ganhos após a notícia, com as Bolsas europeias mudando para queda.

As ações da CSN ON, inclusive, seguem na lista das maiores valorizações do Ibovespa (1,67%). Vale ON também avança, diante de dados mostrando crescimento da economia chinesa. O dólar, por sua vez, cedia para a faixa de R$ 4,23, e os juros futuros também caíam.

Em meio a dúvidas sobre a reforma tributária, o presidente Jair Bolsonaro disse, em entrevista à Rádio Itatiaia, que se o governo puder fazer simplificação tributária, vai ser muito bem-vinda. Ele disse estar trabalhando para, até o fim de 2020, isentar de imposto de renda quem ganha até R$ 2 mil. "Povo pede reforma política, mas não depende de mim", disse, acrescentando que está cumprindo 90% da agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Às 11h23, O Ibovespa subia 0,92%, aos 109233 pontos. O dólar à vista cedia 0,35%, a R$ 4,2260, às 11h39.