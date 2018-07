Ibovespa se firma no azul e fecha em alta O pregão na Bolsa de Valores de São Paulo mostrou nesta segunda-feira investidores receosos em fazer apostas antes da divulgação de importantes indicadores dos Estados Unidos, a partir de terça-feira. Ainda assim, o principal índice brasileiro de ações fechou no azul na esteira de Wall Street. O Ibovespa, caíram 0,20 por cento, a 81,09 reais. Já as da mineradora Vale avançaram 0,95 por cento, para 48,88 reais. Entre as ações do Ibovespa, as ações preferenciais da Usiminas tiveram ganho de 5,69 por cento, para 80,40 reais, e ficaram entre as mais negociadas do dia. Na sexta-feira, a siderúrgica anunciou que está em processo de negociação, em bases exclusivas, para aquisição do controle da Mineração J. Mendes. Durante todo o pregão, a cautela prevaleceu no Brasil apesar do bom desempenho em Nova York, onde os principais índices do mercado --Dow Jones, Standard & Poor's 500 e Nasdaq -- exibiam valorização de perto de 1 por cento ou mais pouco antes do fechamento. Nesta manhã, a IBM divulgou lucro e receita no quarto trimestre acima do esperado, animando investidores nos EUA. O início do ano tem sido marcado pela volatilidade nos mercados financeiros globais, diante das incertezas sobre o rumo da economia norte-americana em meio aos problemas no setor imobiliário e à crise de crédito. Na terça-feira, serão divulgados dados de preços no atacado e vendas no varejo dos EUA de dezembro e estoques empresariais de novembro. No front corporativo, as atenções giram em torno da divulgação do resultado do Citigroup, antes da abertura do pregão. Analistas estão ansiosos para ver os balanços dos principais bancos de Wall Street, com expectativa de novas baixas contábeis bilionárias relacionadas a perdas com hipotecas. Na segunda-feira, a rede de televisão norte-americana CNBC reportou que o Citigroup, maior banco dos EUA, deve registrar baixa contábil de até 24 bilhões de dólares e anunciar o corte de 17 mil a 24 mil empregos na terça-feira, junto com a divulgação do balanço trimestral do banco. (Reportagem de Cesar Bianconi)