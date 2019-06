Ibovespa se mantém em alta nesta segunda-feira após fechamento recorde de 102 mil pontos

Mesmo depois do fechamento acima dos 102 mil pontos em novo recorde na sexta-feira, 21, o Ibovespa se manteve, preponderantemente, em alta nesta segunda-feira, 24. Ainda que o presidente Jair Bolsonaro tenha afirmado que não se preocupa sobre um possível adiamento da votação da reforma da Previdência por causa das festas juninas, pesa para o mercado a percepção de um esforço do Legislativo para o texto ser analisado antes do recesso parlamentar do meio do ano.

Perto da abertura do mercado de ações à vista brasileiro, o Ibovespa chegou a marcar mínima em queda. A variação negativa do indicador doméstico, contudo, não voltou a ser registrada depois do início dos negócios no mercado americano. Como já indicava o mercado futuro de Nova York, Dow Jones e S&P500 sobem desde a abertura no mercado à vista, o que favorece os ativos locais.

Às 13h38, o Ibovespa subia 0,03% aos 102.038,35 pontos. Na mínima, marcou 101.754 pontos (-0,25%). Na máxima, registrou 102.617 pontos. O dólar caía 0,17%, negociado a R$ 3,8183.

Nesta segunda, é o último dia para a pessoa física manifestar interesse nas ações ordinárias (com direito a voto) da Petrobrás colocadas à venda pela Caixa, o que representa 3,24% do capital social da companhia. O preço por ação para essa negociação será definido nesta terça-feira, dia 25.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, confirmou que a instituição pretende se desfazer também de sua participação no Banco PAN. "O PAN foi motivo de perdas relevantes para a Caixa, mas tivemos agora um retorno de cerca de R$ 600 milhões com a aquisição da participação no banco", afirmou. "Estamos conversando com o BTG para sair do Banco PAN neste ano. Não faremos nada que não seja coordenado com os sócios (o BTG)", completou.

Ainda sobre a Petrobrás, fontes afirmaram ao Estadão/Broadcast que a estatal terá de fazer a alienação total de todas as ações que detém, direta ou indiretamente, nas empresas de transporte e distribuição de gás. É o que prevê o pacote do governo para baratear o custo de energia que será aprovado hoje pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).