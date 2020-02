Ibovespa segue Bolsas de NY e tem alta; dólar cai para R$ 4,23

O Ibovespa ainda luta para se firmar na linha dos 115 mil pontos nesta segunda-feira, 3, em linha com ganhos também na casa de 1% mantidos em Nova York. Às 13h24, o principal índice da B3 subia 1,03%, a 114.992,00 pontos, com destaque em Nova York para o Nasdaq, em alta de 1,45%.

Com a relativa moderação da percepção de risco em torno do coronavírus, o dólar à vista cede terreno, com a moeda americana negociada no mesmo horário em baixa de 1,09%, a R$ 4,2385, enquanto a cesta DXY, que contrapõe o dólar a referências como euro, iene e libra, avançava 0,43%, a 97,809 pontos.

Com a expectativa majoritária de que o Copom anuncie na quarta-feira corte de 0,25 ponto porcentual na taxa Selic, levando-a a 4,25%, a curva de juros se acomoda para baixo, com os contratos do DI para janeiro de 2021 agora a 4,330%, comparado a 4,375% do ajuste anterior.

Na agenda internacional, a IHS Markit divulgou que o PMI industrial global subiu a 50,4 em janeiro, atingindo assim máxima em 9 meses - leituras acima de 50,0 indicam expansão da atividade, na margem.

Por aqui, o presidente Jair Bolsonaro elogiou o ministro da Economia, Paulo Guedes, em almoço na Fiesp. "Dou 10 a Guedes na Economia e 7 para mim na Política, a média está 8,5", disse Bolsonaro, observando também: "eu falo a Guedes que a melhor reforma é aquela que será aprovada".

O governo de São Paulo divulgou nota em que 22 governadores defende debate sobre ICMS em fóruns adequados, e que não cabe à União estabelecer tributação sobre o consumo. "O ICMS está previsto na Constituição como receita dos Estados", acrescenta a nota.

No noticiário corporativo, embora o novo mercado de gás e a retração do preço do combustível ainda esteja sendo implementado, a Petrobras já comercializa gás natural a um preço mais baixo do que realizava num passado recente", disse o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Com a entrada de novos agentes e investimento em infraestrutura, o preço deve cair ainda mais, acredita o ministro, que participa do Fórum de Energia Brasil-Estados Unidos (USBEF), no Rio.

Mercado asiático

As Bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, lideradas pelas chinesas, que voltaram do feriado do ano-novo lunar com pesadas perdas em reação aos desdobramentos da epidemia de coronavírus. O índice Xangai Composto teve queda de 7,72%, a maior em quatro anos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto sofreu tombo ainda maior, de 8,41%.

Apesar da agressiva intervenção do banco central chinês, que injetou o equivalente a US$ 173 bilhões no sistema financeiro, os últimos indicadores da China desagradaram. O índice de gerentes de compras (PMI) industrial chinês caiu de 51,5 em dezembro para 51,1 em janeiro, segundo pesquisa da Markit com a Caixin Media, indicando expansão mais lenta no setor manufatureiro da segunda maior economia do mundo. Dados oficiais mostraram que o lucro de grandes empresas industriais da China caiu 3,3% em 2019. Apenas em dezembro, a redução anual nos lucros foi de 6,3%, maior do que a de novembro, de 5,4%.

Em outras partes da Ásia, o índice acionário Nikkei recuou 1,01% em Tóquio, pressionado por ações dos setores de construção e de eletrônicos, o sul-coreano Kospi teve baixa marginal de 0,01% em Seul, e o Taiex caiu 1,22% em Taiwan. O Hang Seng subiu 0,17% em Hong Kong.