Ibovespa supera inéditos 116 mil pontos na volta do feriado de Natal

Em um dia em que pouco se espera do mercado de capitais, o índice Ibovespa superou uma marca inédita, dos 116 mil pontos, em um movimento que os analistas classificam como, primeiro, de sentimento generalizado de otimismo com a economia em 2020 e, segundo, os impactos (agora positivos) do andamento das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China.

Apesar das oscilações que marcam o noticiário envolvendo o conflito comercial entre as potências, "parece que os dois países caminham para um acerto, o que melhora o humor para ativos de riscos de maneira geral e beneficia o Brasil", disse um analista.

Às 10h41, o Ibovespa subia 0,12%, aos 116.004,19 pontos. Na máxima, chegou a 116.115,82 pontos.

Nesta quinta-feira, o ministério do comércio chinês afirmou que o país asiático está em contato próximo com os Estados Unidos sobre a assinatura da fase 1 do acordo comercial. O órgão estatal acrescentou que ambos os lados ainda lidam com procedimentos necessários antes da assinatura.

Gao Feng, porta-voz do Ministério do Comércio, deu as declarações a repórteres em uma entrevista regular.