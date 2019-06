Ibovespa tem queda em dia de anúncio de taxa Selic

O Ibovespa abriu em alta moderada nesta quarta-feira, 19, e pouco depois exibiu leve queda em dia de expectativa com a comunicação dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos. Às 11h29, o Ibovespa tinha queda de 0,24%, chegando aos 99.166,35 pontos, mas registrou mínima de 98.989,33 pontos. No mesmo horário, o dólar subia 0,56%, sendo cotado a R$ 3,8823.

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e o Comitê de Política Monetária (Copom) devem anunciar a manutenção dos juros, mas analistas do mercado acreditam que ambos vão sinalizar cortes em breve. Nos EUA, o mercado e Donald Trump fazem forte pressão sobre Powell, que chegou a ser ameaçado de demissão.

Aqui, a estagnação da economia soma-se à diluição dos picos inflacionários recentes e ao otimismo com a reforma da Previdência para reforçar as apostas numa mudança da mensagem conservadora. A decisão do FED sairá às 15h e da Copom, às 18h.

O mercado acompanha a audiência com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado para responder sobre as acusações de conluio com o Ministério Público. Moro negou que tenha havido convergência com investigadores enquanto era juiz da Lava Jato. "Evidentemente pode ter havido alguma troca de mensagens, mas nada que não tenha sido normal se fosse presencial. Não estou dizendo que reconheço autenticidade, não tenho como dizer disso", afirmou.

O investidor do mercado de ações doméstico segue atento aos papéis do setor financeiro por causa da recuperação judicial da Odebrecht. Entre os bancos privados, o Bradesco é o mais comprometido com a situação da multinacional brasileira, com R$ 4,796 bilhões, sendo R$ 4,372 bilhões em dívidas extraconcursais, ou seja, garantida, também por ações da Braskem.

O Banco do Brasil e o BNDES aparecem como os principais credores das 21 empresas do grupo Odebrecht que pediram recuperação judicial ontem. Juntos, são credores de R$ 17,862 bilhões.

Mais cedo nesta quarta, a CNI divulgou que o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) alcançou 56,9 pontos em junho. O resultado representa uma alta de 0,4 pontos em relação a maio e interrompe uma série de quatro quedas consecutivas do indicador, que está 2,4 pontos acima da média histórica, de 54,5 pontos.