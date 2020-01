Ibovespa tem queda em dia de cautela com conflito entre EUA e Irã

A cautela externa, com o conflito entre Estados Unidos e Irã, contaminou o mercado brasileiro de ações e o Ibovespa tem queda nesta segunda-feira, 6. Após passar grande parte da manhã na faixa dos 116 mil pontos, voltou aos 117 mil pontos no início da tarde, à medida que as Bolsas de Nova York reduziam o ritmo de baixa.

As bolsas de Nova York ganharam força, com o índice S&P 500 invertendo para o positivo, com investidores à espera de mais informações sobre a tensão entre os Estados Unidos e o Irã. Mais cedo, o Nasdaq registrou o mesmo movimento, após a divulgação do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto americano, que avançou de 52,0 em novembro para 52,7 na leitura final de dezembro. Às 15h17 (de Brasília), o S&P 500 subia 0,09%, o Nasdaq tinha alta de 0,25% e o Dow Jones caía 0,06%.

Apesar disso, o temor de intensificação, retaliação e de espalhamento da tensão geopolítica no Oriente Médio para o mundo deixa investidores na defensiva, enquanto esperam novidades sobre o assunto. O clima de aversão a risco retratado na B3 é praticamente generalizado e o Ibovespa só não cai mais por conta das ações da Petrobrás, que sobem e limitam as perdas. Os contratos futuros de petróleo voltaram a se firmar em alta na tarde desta segunda-feira, enquanto as tensões no Oriente médio envolvendo os Estados Unidos e o Irã seguem no foco do mercado.

Nesta tarde está prevista uma reunião no governo para tratar do assunto. A valorização da commodity acende a luz amarela para um eventual reajuste nos preços dos combustíveis no Brasil. Na sexta-feira após o ataque aéreo dos EUA no Irã, que matou o general iraniano Qassim Suleimani em Bagdá, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que telefonou para o presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, para abordar o tema. A iniciativa foi mal vista por investidores, sugerindo ingerência política.

"É uma situação ruim, mas vamos esperar para ver o desfecho da reunião, qual será a postura da Petrobrás daqui para frente. O que não pode acontecer é interferência. E se de fato tiver aumento nos preços dos combustíveis, principalmente do diesel, pode ter manifestos, o que é tudo que o governo teme", cita um operador.

De acordo com a fonte, especialista em mercado de ações, os investidores estão em dúvida se a Petrobrás terá capacidade para suportar a alta dos preços do petróleo. "Quer ver se a atual política sustenta isso", diz.

Por enquanto, afirma a analista Sabrina Cassiano, da Necton Investimentos, o mercado está colocando na balança os ganhos do petróleo no exterior e a expectativa de alteração nos preços dos combustíveis. "Por ora, as ações parecem estar reagindo, o investidor está colocando o efeito positivo da valorização da commodity. Tem de esperar e ver se esse avanço do petróleo será uma tendência, para ver o que será feito. O mercado ficará atento a qualquer movimento neste sentido [ingerência]", avalia.

Após cair em torno de 1% e ter iniciado o pregão aquém dos 117 mil pontos, no início da tarde o Ibovespa reduziu um pouco as perdas, enquanto o Nasdaq passou a subir e as demais Bolsas de Nova York reduzia as perdas, após o avanço do índice de gerentes de compras composto e de serviços dos EUA na leitura final de dezembro.

No entanto, prossegue a cautela. O presidente americano, Donald Trump, afirmou no início da tarde em seu Twitter que o Irã "nunca terá uma arma nuclear". O comentário foi feito em meio a crescentes tensões entre Washington e Teerã. No final de semana, Trump afirmou ainda que vai revidar "de maneira desproporcional" caso o Irã ataque seu país.

"Há uma pressão geral, relacionada a essa incerteza lá fora. Pressionando todos os mercados", diz Sabrina.

Mesmo que tenha influência negativa externa, o operador completa que o declínio na B3 é "natural" após os recentes ganhos. Só no primeiro dia útil do ano, subiu 2,53%, fechando em recorde, aos 118.573,10 pontos. "Só que agora para subir de novo tem de esperar alguma definição nessa questão geopolítica."

Às 12h43, o Ibovespa caía 0,48%, aos 117.143,52 pontos. Na máxima, alcançou 117.706,66 pontos. O volume negociado estava em R$ 7,56 bilhões, com projeção de fechar o dia em R$ 23,8 bilhões.

Na lista das maiores variações de baixa estavam as ações da BR Distribuidora (-4,45%), após informações de que Petrobrás pretende vender o que resta de sua participação na companhia no primeiro trimestre.

Em meio a incertezas geopolíticas, os papéis das aéreas Gol PN e Azul PN cediam 3,26% e 3,21%, respectivamente.

Petrobrás ON, por sua vez, figurava na corrente das maiores altas, com 2,25%. Hoje, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) convidou oito bancos para intermediar a venda de parte das ações da petrolífera que estão em sua carteira, por meio de uma oferta pública de distribuição secundária de ações, com esforços amplos de distribuição no Brasil e no exterior. Petrobras PN avançava 0,95%. Braskem PNA também subia acima de 2%, ainda refletindo notícia da semana passada de que a companhia removerá 17 mil de bairros que afundaram em Maceió.