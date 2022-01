iFood desenvolve ações para melhorar os ganhos dos entregadores parceiros

Por trás dos mais de 60 milhões de deliveries feitos todos os meses pelo iFood, estão diversos parceiros, entre eles os entregadores. Atenta às necessidades desse público - são mais de 200 mil profissionais ativos na plataforma -, a companhia vem desenvolvendo uma série de ações para melhorar seus ganhos.

“Os entregadores são parte essencial do ecossistema iFood. Por isso, investimos permanentemente em iniciativas que contribuem para a melhoria do dia a dia dos nossos parceiros”, afirma Claudia Storch, diretora de Logística do iFood.

A fim de minimizar o impacto do custo dos combustíveis para os entregadores – a alta do preço médio da gasolina foi de 46% em 2021, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) –, o iFood criou um fundo temporário de R$ 8 milhões, sendo R$ 4 milhões repassados em novembro e outros R$ 4 milhões em dezembro.

O Delivery Vantagens é outra iniciativa que busca ajudar na redução de custos dos entregadores. O programa oferece pacotes com descontos em serviços de manutenção de motos, como troca de óleo, pneus e conserto, vantagens na compra de alimentos e materiais de educação, além de assistência médica e odontológica a preços subsidiados.

De olho na melhoria dos rendimentos desses parceiros, em 2021 o iFood reajustou os valores das rotas. Com isso, a tarifa de entrega nunca é inferior a R$ 5,31, independentemente da distância. E também houve um incremento no quilômetro rodado, o que representou um ganho de 8%. Esses valores podem ser conferidos pelo parceiro antes de ele aceitar a entrega e levam em conta, ainda, fatores como cidade, dia da semana, modal utilizado e até as condições climáticas. Em momentos de maior demanda – por exemplo, em fins de semana ou datas comemorativas –, o iFood oferece um valor adicional. Além do mais, todas as gorjetas dadas pelos clientes via aplicativo são direcionadas integralmente ao entregador.

No final de dezembro, aconteceu o 1º Fórum de Entregadores do Brasil. A iniciativa reuniu o iFood e 23 representantes da categoria. Durante três dias, foram definidas prioridades e estabelecidos compromissos que têm por objetivo a busca contínua de melhorias tanto por parte do iFood como dos entregadores.