IGP-10 desacelera para 1,02% em janeiro A inflação pelo Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) desacelerou para 1,02 por cento em janeiro, depois da taxa de 1,59 por cento vista em dezembro. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Segundo Salomão Quadros, economista da FGV, a desaceleração marca o início de um gradual processo de desaceleração dos IGPs em 2008. "Estamos numa fase de desaceleração dos IGPs que foi iniciada pelo IGP-10. No entanto, os movimentos não serão bruscos. Vai ser um processo gradual", disse. Quadros lembrou que, no início de cada ano, os IGPs costumam ser pressionados pelos itens de Educação e pelos alimentos in natura. Os preços no atacado foram os responsáveis pela desaceleração do IGP-10 em janeiro, enquanto os preços no varejo e na construção civil apresentaram alta no início do ano. O Índice de Preços por Atacado (IPA) avançou 1,17 por cento, ante alta de 2,15 por cento em dezembro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,81 por cento em janeiro, frente à elevação de 0,54 por cento no mês anterior. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) avançou 0,55 por cento, comparado à variação positiva de 0,33 por cento em dezembro. O indicador foi afetado pelo aumento da mão-de-obra em Belo Horizonte, mas há sinais de pressão pelo aquecimento da demanda na construção civil REAJUSTES Segundo Quadros, os consumidores que têm contratos de aluguel, energia e outros que são corrigidos pelos IGPs e que vencem no primeiro semestre deste ano devem se preparar para aumentos mais salgados, na faixa de 8 por cento. O IGP-10, primeiro índice fechado de janeiro, já atingiu em 12 meses a taxa de 8,06 por cento. Neste ano, entretanto, Quadros acredita que os IGPs vão oscilar entre 4 e 7 por cento --patamares observados nos anos de 2006 e 2007, respectivamente. O IGP-10 foi calculado com base nos preços coletados entre os dias 11 de dezembro e 10 de janeiro. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)