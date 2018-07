IGP-10 fecha 2008 com alta de 10,27%, a maior desde 2004

A inflação medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) fechou o ano com variação de 10,27%, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 16. A taxa é a maior desde 2004, quando o índice subiu 12,42%. No ano passado, o índice subiu 7,38%. Veja também: Radar da inflação Essa foi a primeira taxa anual de inflação, referente a 2008, a ser divulgada pela FGV - que também calcula o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) e o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI). Em dezembro, o índice teve aumento de 0,03%, ante alta de 0,73% em novembro. No caso dos três indicadores que compõem o IGP-10 de dezembro, o Índice de Preços por Atacado (IPA) teve queda de 0,22% em dezembro, em comparação com a alta de 0,81% em novembro. Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apresentou elevação de 0,62% em dezembro, ante avanço de 0,49% em novembro. Já o Índice Nacional de Custos da Construção (INCC) subiu 0,33% em dezembro, ante aumento de 0,74% em novembro. O período de coleta de preços para o IGP-10 desse mês foi do dia 11 de novembro a 10 de dezembro.