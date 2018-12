IGP-DI tem queda de 1,14% em novembro

RIO - O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou queda de 1,14% em novembro, ante alta de 0,26% registrada no mês anterior, divulgou na manhã desta sexta-feira, 7, a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O resultado veio abaixo piso do intervalo das projeções do mercado financeiro, que iam de queda de 1,10% a 0,42%, com mediana negativa em 0,61%. No ano, o índice acumula alta de 7,58% e, nos últimos 12 meses, de 8,38%.

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O IPA-DI, que representa o atacado, caiu 1,70% em novembro, após a elevação de 0,17% registrada em outubro. O IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, teve queda de 0,17% em novembro, ante um crescimento de 0,48% em outubro.

Já o INCC-DI, que mensura o impacto de preços na construção, apresentou alta de 0,13% em novembro, depois do aumento de 0,35% em outubro.