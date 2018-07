IGP-M desacelera, mas atacado agrícola segue alto

A inflação pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) desacelerou em janeiro, mas ficou acima das expectativas, refletindo uma variação ainda forte dos custos dos alimentos. O indicador subiu 1,09% em janeiro, seguindo a alta de 1,76% no mês anterior, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, 30. Veja também: Entenda os principais índices de inflação A média de previsões de analistas consultados pela Reuters apontava avanço de 0,98% para o índice, enquanto a mediana mostrava uma leitura de 0,96%. Entre os componentes, o Índice de Preços por Atacado (IPA) subiu 1,24% neste mês, ante avanço de 2,36% em dezembro. A alta do IPA agrícola caiu praticamente pela metade, mas seguiu significativa, ao passar de 5,95% em dezembro para 2,31% em janeiro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) avançou 0,96%, frente à variação positiva de 0,67% no mês anterior. No varejo, os custos de alimentação aceleraram a alta, para 2,25% neste mês, ante 1,73% no passado. As principais altas foram do tomate e do feijão carioquinha. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou alta de 0,41%, depois da elevação de 0,43% em dezembro.