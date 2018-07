IGP-M desacelera para 0,14% na primeira prévia de dezembro

A primeira prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de dezembro subiu 0,14%, após avançar 0,80% em igual prévia em novembro, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira, 10, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Veja também: Radar da inflação Dentre os três indicadores que compõem o IGP-M, o Índice de Preços por Atacado (IPA) teve aumento de 0,04% na primeira prévia anunciada hoje, em comparação com a alta de 1,01% na primeira prévia de novembro. Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou avanço de 0,36% na primeira prévia de dezembro, ante elevação de 0,22% na primeira prévia do mesmo índice no mês passado. Já o Índice Nacional de Custos da Construção (INCC) teve alta de 0,27% na primeira prévia divulgada nesta quarta, em comparação com o aumento de 0,70% na primeira prévia de novembro. O resultado acumulado do IGP-M é muito usado como índice de reajuste nos contratos de aluguel. Até a primeira prévia de dezembro, o índice acumula elevação de 10,10% no ano e em 12 meses - visto que dezembro é o décimo segundo mês do ano. O período de coleta de preços para cálculo da primeira prévia do IGP-M de dezembro foi do dia 21 a 30 de novembro.