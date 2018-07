IGP-M tem alta de 0,93 por cento na 2a leitura de janeiro O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) subiu 0,93 por cento na segunda leitura de janeiro, depois da alta de 1,54 por cento registrada no mesmo período de dezembro, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta segunda-feira. O Índice de Preços por Atacado (IPA) teve alta de 1,06 por cento na segunda leitura deste mês, ante avanço de 2,08 por cento em igual período de dezembro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) avançou 0,77 por cento, frente ao avanço de 0,58 por cento na segunda prévia do mês passado. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou alta de 0,44 por cento, depois da elevação de 0,30 por cento no mesmo período do mês anterior. (Por Claudia Pires)