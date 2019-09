Ilan Goldfajn vai assumir a presidência do conselho do Credit Suisse no Brasil

O ex-presidente do Banco Central e ex-economista-chefe e sócio do Itaú Unibanco, Ilan Goldfajn, será presidente do conselho do Credit Suisse no Brasil. A partir do próximo dia 16 de setembro ele começará no banco, como executivo não estatutário, tendo "papel estratégico de promover uma colaboração cada vez mais forte entre todas as divisões do Credit Suisse no Brasil", segundo nota à imprensa.

Os demais membros do conselho são o CEO José Olympio Pereira, o CEO da divisão de International Wealth Management no Brasil, Marco Abrahão e o vice-chairman dessa divisão, Sávio Barros.

Ainda de acordo com o comunicado, Ilan ajudará a definir estratégias de investimento com clientes corporativos e pessoas físicas de alta e altíssima renda, além de fortalecer o relacionamento do banco com investidores institucionais no Brasil como no exterior.