Iluminação pode melhorar a segurança e a aparência da moto

Poucos motociclistas sabem, mas o sistema de iluminação da sua moto contribui para uma pilotagem segura. Afinal, farol, piscas, lanterna e luz de freio são fundamentais para rodar com segurança.

Os piscas e a luz de freio, por exemplo, indicam suas intenções e atitudes no trânsito para outros motoristas e até pedestres. Já o farol, além de iluminar o seu caminho, possibilita que outros agentes do trânsito possam avistá-lo de longe, até mesmo durante o dia. Não por acaso, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, as motos são obrigadas a rodar com o farol aceso o tempo todo.

Como segurança nunca é demais, ainda mais se tratando de veículos de duas rodas, lâmpadas mais modernas podem aumentar a sua segurança e até mesmo ajudar a incrementar o visual da sua moto.

Fornecedora de sete em cada dez motos vendidas no Brasil, a Philips é líder no mercado de lâmpadas originais no segmento de motocicletas. “Temos 70% de market share nas montadoras de motocicletas”, revela Juliana Gubel, gerente de Marketing da Philips para a América Latina.

Mas, além da linha original, chamada pela empresa de “standard”, e que segue as mesmas especificações das lâmpadas que vêm de fábrica na sua moto, a multinacional oferece uma vasta gama de lâmpadas halógenas com funções e características específicas no mercado de reposição. Conheça cada uma delas e o uso mais indicado.

Mais resistentes

Uma das linhas mais vendidas pela Philips no Brasil é a ExtraDuty. Desenvolvida especificamente para o mercado brasileiro, em parceria com a Honda Motos, as lâmpadas halógenas ExtraDuty oferecem maior durabilidade, pois são mais resistentes a vibrações e, portanto, “queimam” com menor frequência.

A resistência a vibrações é uma das características mais importantes para uma lâmpada de farol de motos, justamente porque uma motocicleta é submetida a até cinco vezes mais vibrações do que um carro.

Exatamente por isso, as lâmpadas da linha ExtraDuty têm maior resistência às vibrações. Elas suportam até 20 G, ou seja, são quatro vezes mais resistentes que as lâmpadas standard, que aguentam vibrações de até 5 vezes a força da gravidade. “Desenvolvemos uma tecnologia única de fixação do filamento, que garante mais resistência e durabilidade”, explica Juliana Gubel.

Ideal para quem roda diariamente pelas ruas esburacadas de nossas cidades ou ainda em estradas de terra, as lâmpadas Philips ExtraDuty têm a mesma potência e formato das originais, podendo ser instaladas sem a necessidade de nenhuma adaptação elétrica. A linha ExtraDuty está disponível no encaixe H4, e as da linha HighPerformance, que também resistem mais à vibração, no tipo HS1.

Para ver e ser visto

Outra linha de lâmpadas desenvolvidas especificamente para aumentar a segurança dos motociclistas, principalmente aqueles que andam no corredor formado entre os carros nas grandes cidades, é a Philips MotoVision. Além de oferecer 30% mais visibilidade para o condutor, conta com uma tecnologia exclusiva que causa um efeito alaranjado no farol. Embora sua luz seja branca e aumente o campo de visão do motociclista, os outros motoristas enxergam um brilho laranja no espelho retrovisor e prestam atenção à motocicleta.

“A intenção é que o motorista consiga identificar um único farol alaranjado e perceber que se trata de uma moto, evitando assim mudar de faixa”, explica a gerente de Marketing da Philips. Vendida unitariamente, a Philips MotoVision está disponível nos formatos H4 35/35W, H4 55/60W e H7.

Para deixar a moto mais bonita

Além de aumentar a segurança, é possível trocar a lâmpada original para conferir mais modernidade e estilo a sua moto. Para essa utilização, a Philips criou a linha CrystalVision Moto. “É uma lâmpada da categoria estilo, ou seja, para aqueles motociclistas que queiram deixar a sua moto mais bonita com uma luz superbranca”, explica Juliana Gubel.

As lâmpadas standard têm temperatura de cor de 3.000 K (kelvin), unidade utilizada para mensurar a cor da luz, enquanto a CrystalVision oferece uma luz de 4.300 K, causando assim um efeito branco-azulado. Mas tudo dentro da lei e sem a necessidade de nenhuma adaptação elétrica. Em resumo, é possível deixar sua moto mais bonita e moderna, simplesmente substituindo a original por uma lâmpada CrystalVision da Philips. A linha está disponível para a maioria das motocicletas vendidas no País nos formatos H4 35/35W, H4 55/60W, H7 e HS1.

Visibilidade extrema

Para os motociclistas que queiram viajar e se aventurar pelas estradas do País, as lâmpadas indicadas para aumentar a visibilidade são as da linha X-tremeVision Moto. Construídas com a tecnologia e a experiência de quem fabrica lâmpadas automotivas há mais de 100 anos, as lâmpadas X-tremeVision Moto oferecem até 130% mais luminosidade para a sua moto, ou seja, mais que o dobro da luminosidade das lâmpadas convencionais.

“A 100 km/h, por exemplo, o motociclista enxerga 50 metros a mais do que com a lâmpada original. Isso é muito importante, porque aumenta o tempo de reação do condutor, para desviar de um buraco ou no caso de algum veículo ou animal atravessar a pista”, destaca a gerente de Marketing da Philips. Também é importante frisar que, mesmo oferecendo maior luminosidade e visibilidade, as lâmpadas X-tremeVision Moto têm a mesma potência de uma convencional e, portanto, não sobrecarregam o sistema elétrico da moto. “Diferentemente de lâmpadas de origem duvidosa ou adaptações, a linha X-tremeVision não ofusca a visão dos condutores no sentido contrário e tem a correta linha de corte, iluminando os pontos necessários para pilotar com segurança”, finaliza Gubel.