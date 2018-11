Imóveis também terão condições especiais na Black Friday

[---#{"ESTADAO-CONTEUDO-SNIPPET":[{"ID":"8","URL":"https://tudo-sobre.estadao.com.br/black-friday","PROVIDER":"IO"}]}#---]

O mercado imobiliário irá aproveitar a Black Friday, que neste ano acontece no dia 23 de novembro, para tentar queimar o estoque de imóveis parados. De acordo com o índice FipeZap, o preço de venda de imóveis no País, no acumulado do ano, apresenta leve queda de 0,32%. Na prática, isso significa que o mercado está mais favorável para quem quer comprar do que para quem quer vender um imóvel.

Os benefícios variam bastante. A Riviera Construtora, do Rio de Janeiro, promete bônus de até R$ 20 mil na compra de unidades, além de desconto de 20% e uma moto 0km para quem adquirir seu imóvel à vista. Quem indicar um amigo que também fechar negócio, fica isento do pagamento de condomínio por 6 meses.

A Tenda, construtora paulista que constrói unidades habitacionais para o programa Minha Casa Minha Vida, oferece promoções com imóveis a partir de R$ 110 mil entre os dias 19 e 23 deste mês. Nesta mesma linha, a Alphaville Urbanismo oferece, em seu site, vouchers de R$ 3 mil de desconto no valor da compra de um lote da empresa.

Leilões e financiamento

O setor também será favorecido pelas condições de financiamento imobiliário oferecidas por instituições financeiras. Entre os dias 26 e 30 de novembro, o Santander promoverá o 1º Feirão Digital de Imóveis do Banco Santander, com descontos de até 60%. Serão mais de mil imóveis ofertados por meio de leilão online em 22 estados do País.

Os imóveis têm duas origens: ou foram tomados pelo banco como pagamento de dívida ou por meio de dação em pagamento, que é um acordo realizado entre credor e devedor onde o credor aceita receber prestação diferente da que lhe é devida. No caso do leilão, os imóveis obtidos pelo banco por dação em pagamento vieram de construtoras que tomaram empréstimo no banco para construir empreendimentos, e pagaram este empréstimo com unidades habitacionais do empreendimento.

Dos imóveis disponíveis, 33,19% estão desocupados e disponíveis para visita, enquanto 66,81% ainda possuem habitantes. Entre as opções, há imóveis com taxas a partir de 8,4%, financiamento em até 420 meses ou desconto de 10% para pagamento à vista. Os débitos de condomínio e IPTU também já vêm quitados e a primeira parcela é paga em 2019.

Para participar dos leilões é preciso se cadastrar no site onde o imóvel de interesse está disponível, criar um login e senha e ofertar lances. Os pregões serão realizados pelas leiloeiras Sold, Biasi, Frazão, Mega e Zukerman.

A Caixa também aproveitará a data para promover a oferta de casas e apartamentos com até 70% de desconto, além de conceder redução de até 15% na taxa de administração de consórcios imobiliários. Além destas promoções, a empresa anunciou que os clientes terão condições especiais para investir e contratar crédito.