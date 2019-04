Imóveis vendidos em leilão online durante o evento

Durante o Summit Imobiliário três imóveis foram vendidos em um leilão online de imóveis residenciais comandado pela empresa Moving. Na ocasião, lançamento do projeto Moving Leilões, foram oferecidos oito imóveis. De acordo com Marcelo Bellotti, CEO da Moving, o resultado foi um sucesso. “Obtivemos uma taxa de 37,5% de conversão de venda”, comemorou.

Segundo Bellotti, a intenção da Moving Leilões é se tornar uma agregadora das ofertas do setor, com o objetivo de facilitar a vida do consumidor interessado em imóveis retomados. “A ideia é utilizar uma linguagem de fácil entendimento para ajudar os usuários a encontrarem as ofertas, refinarem as buscas e entenderem como funcionam os leilões”, explicou o CEO.

O projeto chamou a atenção do mercado imobiliário, pois não existe ainda uma ferramenta especializada em agregar os anúncios desse segmento. O site já iniciou suas operações com atuação nacional. Neste momento, os sócios da empresa estão fechando contratos com diferentes parceiros para oferecer um grande número de anúncios.