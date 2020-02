Imóvel não tem risco de crédito, mas de liquidez

Meu pai gosta de investir em imóveis, ainda que eu não ache que essa seja a melhor opção. Que dica você pode dar para facilitar e garantir melhor rendimento?

As pessoas que acreditam que colocar dinheiro em tijolos é a melhor alternativa de investimento têm como marca o perfil conservador. Mas investir em imóveis não significa ganhar dinheiro sem riscos, como alguns acreditam ser possível. Primeiramente, significa fazer uma grande inversão de capital em determinado momento, na expectativa de obter ganho de capital pela valorização do bem, além de renda pelo recebimento de aluguéis. Embora esse investimento não tenha risco de crédito – afinal, o imóvel é de sua propriedade –, há risco de mercado, porque não há garantia de valorização e há alto risco de liquidez, pois a venda no preço pretendido pode ser demorada dependendo das condições de mercado. A rentabilidade média dos aluguéis de imóveis em 2019 ficou na faixa de 0,39% ao mês bruto. Como comparação, a caderneta de poupança rendeu 0,36% ao mês, sem custos e sem tributação – portanto, rendimento líquido. Um imóvel tem custos de administração, depreciação, manutenção e incidência tributária sobre o ganho de capital. Sem contar que pode haver períodos em que o imóvel fica vazio, atraso no pagamento do aluguel ou outros problemas com inquilinos. Esse quadro de riscos é mitigado quando o investidor tem vários imóveis. Nesse caso, a dica é abrir uma administradora de imóveis próprios, porque haverá redução de impostos e proteção patrimonial da família, porque esses bens não poderão mais ser penhoradas diretamente, além de facilitar o processo de sucessão dos bens. Pode ser aberta uma empresa individual com tributação pelo lucro presumido. Nesse caso os tributos federais seriam de 11,33% (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins) sobre o aluguel e não mais na PF com alíquota de até 27,5% para valores acima de R$ 4,6 mil. Em qualquer caso haverá redução tributária, mas considere que, quando das transferências dos imóveis da PF para a PJ, haverá incidência do ITBI. Alternativa para quem gosta de imóveis, mas não quer fazer isso diretamente é investir em fundos imobiliários.

Hoje há vários assistentes financeiros que usam inteligência artificial. Esses aplicativos são confiáveis?

A revolução trazida pela inteligência artificial está somente no início, mas já é uma realidade com a qual temos de nos acostumar. Os assistentes financeiros nos ajudam a lidar com dinheiro no dia a dia e estão cada vez mais completos, rápidos e úteis. No nosso mercado temos muitas boas plataformas que efetivamente ajudam as pessoas a controlar as suas finanças. São softwares que, utilizando algoritmos, permitem um absoluto controle de receitas, gastos, pagamentos, estabelecimento de objetivos, acompanhamento de progresso e atingimento de metas, cadastramento e controle de contas correntes, cartão de crédito e muito mais. Alguns desses apps orientam sobre gastos e dão dicas de como economizar. Testei diversos deles, disponíveis em celulares, notebooks e iPads, e fiquei bem impressionado. Vários desses assistentes financeiros acessam contas correntes e de cartão de crédito, portanto o usuário precisa ficar atento às questões de segurança, ainda que todos prometam tratar os dados com segurança. A dica é ler sobre a política de segurança e se você aceita essas condições, já que todos os seus dados pessoais e informações de seu dia a dia estarão no site.