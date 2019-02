Impacto da reforma da Previdência em 10 anos é de R$ 1,164 trilhão

O Ministério da Economia confirmou nesta quarta-feira, 20, que o impacto da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Nova Previdência entregue ao Congresso Nacional será de R$ 1,072 trilhão em dez anos. Considerando também o efeito de R$ 92,3 bilhões pelas mudanças para a aposentadoria dos militares, o impacto da reforma chegará a R$ 1,164 trilhão em dez anos. O número do impacto foi antecipado pelo Estadão/Broadcast, na última semana.

De acordo com a apresentação da pasta, o impacto da PEC nos primeiros quatro anos será de R$ 168 bilhões. Já as mudanças para o regime dos militares teriam impacto de R$ 28 bilhões nos quatro primeiros anos. Com isso, o impacto total seria de R$ 189 bilhões no primeiro quatriênio de validade das medidas.

Reforma da Previdência 2019 AO VIVO​

​Acompanhe aqui outras informações sobre a entrega da proposta no Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro.