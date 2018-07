Impacto de biocombustíveis nos preços de grãos é exagerado--OCDE Os governos já teriam um panorama mais claro das deficiências das atuais políticas para biocombustíveis, mas a probabilidade de que eles possam reparar essas questões parece incerta, afirmou na segunda-feira uma autoridade da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Loek Boonekamp, chefe da Divisão de Mercados e Comércio de Alimentos Agrícolas da OCDE, destacou barreiras ao comércio de suporte aos preços, levantadas por Europa e Estados Unidos, como um exemplo de medidas "devastadoras" e "distorcidas" tomadas até agora. Mas mesmo governos cientes das fraquezas das políticas encontrariam dificuldades para voltar atrás em tais programas de suporte ante poderosos grupos lobistas. "Não estou muito otimista de que, por dizermos que as políticas são ruins e devastadoras, os governos farão algo mais", disse ele ao Summit Global da Reuters para Agricultura e Biocombustíveis em Paris. "Políticas de suporte geram interesses adquiridos... uma vez que esses interesses estejam lá e essas políticas de suporte estejam bem estabelecidas, é incrivelmente difícil se livrar disso", afirmou. Os governos precisam desobstruir as barreiras de comércio para os biocombustíveis e os ingredientes usados para fazê-los, visando garantir que a produção em uma escala global faça mais sentido economicamente, de acordo com ele. (Reportagem adicional de Sybille de La Hamaide)