Impacto do coronavírus na economia global preocupa bancos centrais e abre espaço para corte de juros

LONDRES e SÃO PAULO - Os possíveis impactos negativos do surto de coronavírus sobre a economia mundial acenderam a "luz amarela" em diferentes autoridades monetárias do globo. Com níveis apertados de margem de manobra em termos de cortes de juros, bancos centrais já têm no radar a possibilidade de novos afrouxamentos, como forma de mitigar os efeitos da epidemia surgida na China.

Por enquanto, as medidas mais claras nesse sentido foram observadas em países da Ásia, que têm uma economia muito atrelada - em alguns casos, dependente - da atividade chinesa. A atenção ao alastramento do coronavírus, porém, já foi mencionada pelos principais banqueiros centrais do mundo, reforçando temores de desaceleração da economia global.

O BC das Filipinas (BSP, na sigla em inglês) cortou na quinta-feira, 6, sua taxa básica de juros de 4% para 3,75% ao ano, citando a possibilidade de um "impacto adverso" do coronavírus sobre sua atividade econômica. "A principal razão pela qual achamos que o BSP cortará juros novamente em 2020 é a perspectiva ruim para a economia", considera o economista para Ásia da Capital Economics, Alex Holmes. "É provável que as Filipinas estejam mais isoladas das consequências econômicas do coronavírus do que a maioria dos outros países da região, mas a perturbação na indústria do turismo ainda aumentará os ventos contrários, devido à desaceleração do crescimento do consumo e à fraca exportação."

Na quarta-feira, 5, a Tailândia já havia reduzido sua principal taxa de empréstimos para a mínima histórica de 1%, enquanto Cingapura sinalizou que sua moeda poderia se depreciar por causa do coronavírus. O próprio Banco do Povo da China (PboC, na sigla em inglês), na volta do feriado de Ano-Novo Lunar - estendido em razão do surto - tomou medidas para garantir liquidez nos mercados: baixou as taxas de juros de operações de recompras reversas de 7 e 14 dias em 10 pontos-base, para 2,40% e 2,55%, respectivamente. Além disso, injetou, em duas parcelas, 1,7 trilhão de yuans no sistema financeiro.

Nesta sexta-feira, a Rússia reduziu sua taxa básica de 6,25% para 6,0% ao ano. Foi a sexta redução seguida, a mais recente em dezembro, e a autoridade monetária sinalizou possíveis novos cortes. Comunicado divulgado após a reunião de política monetária diz que persistem os riscos de uma desaceleração global "substancial".

Entre os asiáticos, a Indonésia publica seus posicionamento sobre juros no próximo dia 20.

No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu na última quarta-feira a taxa Selic para um novo piso histórico - 4,25% ao ano - e sinalizou o fim do ciclo de cortes. Ao justificar sua decisão, o BC não citou explicitamente a epidemia, mas reconheceu que houve um "recente aumento de incerteza" no cenário externo.

Na avaliação da Pantheon Macroeconomics, um corte final, para 4,0%, no próximo encontro do Copom, em março, ou no início do segundo trimestre é uma "boa aposta", já que o coronavírus é um risco "não quantificável".

Sobre os efeitos do coronavírus no País, a professora da Faculdade Armando Alvares Penteado (FAAP) Peggy Beçak já vê impactos no setor industrial. "Importamos muitos insumos para esse setor, como produtos semi-industrializados da China", destacou, em entrevista ao Estadão/Broadcast.

Cautela prevalece

O tom também é de cautela nos principais BCs do mundo. No final do mês passado, o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, afirmou que o surto de coronavírus era uma "questão muito séria". Para ele, a doença, além de prejudicar a economia do país asiático, poderia afetar o nível de atividade global.

O presidente do Fed de Dallas, Robert Kaplan, disse esperar um crescimento "sólido" na economia dos Estados Unidos neste ano, mas ponderou que a perspectiva poderia ser melhor se não fossem as incertezas trazidas pelo coronavírus.

Já o presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Mark Carney, afirmou na semana passada que o crescimento global está "ganhando força", mas ponderou que é preciso ter cautela. "O coronavírus é um lembrete da necessidade de ficarmos vigilantes", afirmou.

Na quinta-feira, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, avaliou que juros e inflação baixos reduziram o espaço de atuação do BCE e de outras autoridades monetárias para relaxarem suas políticas, e que as incertezas globais seguem elevadas, com o impacto do vírus sendo uma nova fonte de preocupação.

Os impactos do coronavírus começam a ser cada vez mais palpáveis também no setor produtivo, com mudanças de rotina de viagens e lazer, por exemplo. Por causa da epidemia, cidades e fábricas foram fechadas na China, com analistas reduzindo suas estimativas de crescimento para a segunda maior economia do mundo. O UBS, apenas para citar um exemplo, reduziu sua projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) do principal país asiático de 6,0% para 5,4% no primeiro trimestre deste ano.

A agência de classificação de risco Moody's apontou riscos para vendas e produção de automóveis na China e Toyota e Fiat Chrysler deram seus pareceres nada positivos sobre o tema. "Acho que não há disposição para comprar carros no momento", analisou o diretor de operações da montadora japonesa, Masayoshi Shirayanagi, que já conta com queda nas vendas, após a desaceleração já constatada antes da propagação da doença. A Fiat alertou que uma de suas fábricas europeias será forçada a interromper a produção em questão de semanas, por não ter em seus estoques peças-chave de fornecedores chineses, que lutam contra o surto.