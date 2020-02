Impacto do coronavírus na economia será temporário, afirma banco central chinês

A China está considerando adotar possíveis contramedidas para amortecer o baque do surto do coronavírus que se espera causar uma turbulência temporária à economia, disse nesta sexta-feira, 7, Pan Gongsheng, um dos vice-presidentes do Banco do Povo da China (PBoC).

"O surto do coronavírus será temporário e não mudará o aprimoramento de longo prazo da economia da China", disse.

Analistas apontam que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China provavelmente desacelerará para 5% este ano devido ao surto do vírus, com a maioria dos efeitos sendo sentidos no primeiro trimestre. Espera-se que o crescimento do PIB do país volte a acelerar fortemente após o surto.

Há grande chance de taxas para empréstimos serem baixadas este mês, disse Pan. No começo da semana, o banco central chinês injetou 1,7 trilhões de yuans (US$ 243,88 bilhões) de liquidez no sistema financeiro.

O governo da China, enquanto isso, convocou bancos a oferecer empréstimos com taxas de juros abaixo de 1,6% a empresas que fornecem bens e serviços para conter o surto.

Na entrevista coletiva, o vice-ministro de Finanças Yu Weiping disse que a China também trabalharia para cortar impostos e cobranças, especialmente para indústrias que foram atingidas em cheio pelo coronavírus.

Os empréstimos de qualidade ruim do país poderiam crescer em 2020, à medida que o surto do coronavírus vai afetar algumas pequenas e microempresas, especialmente aquelas do setor de hospedagem, turismo e serviços de alimentação, afirmou o vice-presidente da Comissão de Regulação Bancária e de Seguros da China Zhou Liang.

O regulador disse que autoridades manterão os mercados financeiros estáveis para ajudar companhias listadas e determinarão que bancos emitam empréstimos a pessoas afetadas pelo surto do vírus.

Nesta sexta, o governo chinês informou que decidiu adiar a divulgação de sua balança comercial de janeiro. Os dados serão publicados em conjunto com os de fevereiro.

Os resultado no início do ano são em geral distorcidos pela data em que cai o feriado do Ano Novo Lunar, em janeiro ou fevereiro. Mas a epidemia de coronavírus este ano também resultou em paralisações de empresas que estão contaminando o comércio global.

Perdas na Bolsa

O mercado acionário da China registrou ganhos nesta sexta-feira, embora tenha sofrido a pior perda semanal em nove meses devido a preocupações sobre o impacto econômico do coronavírus. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve estabilidade e fechou a semana com perdas de 2,6%.

O índice de Xangai subiu 0,33% na sessão, perdendo na semana 3,4% depois que os mercados registraram fortes vendas na segunda-feira, ao reabrirem após o feriado do Ano Novo Lunar.

Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,19% nesta sexta. Em Hong Kong, o Hang Seng teve desvalorização de 0,33% e o Kospi, de Seul, de 0,72%. / Agências internacionais