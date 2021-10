Impasse dificulta votação da PEC dos Precatórios, que abre espaço para gastos

BRASÍLIA - A decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), de retomar as votações presenciais nesta semana acabou dificultando o avanço da PEC dos precatórios, essencial para o governo conseguir lançar o Auxílio Brasil turbinado a R$ 400 e os parlamentares faturarem um valor maior de emendas no Orçamento de 2022.

Congressistas não retornaram a Brasília e, sem poder marcar presença a distância, desfalcaram o quórum necessário para que o texto fosse à votação com maior segurança de um placar favorável.

Leia Também Governo ignorou sugestões para o Auxílio Brasil que teriam protegido o teto de gastos

Até as 21h, governistas contavam os votos para ver se seria possível votar a PEC nesta quinta-feira, 28, o que muitos consideram improvável. Caso fique para a semana que vem, o cenário é mais delicado, pois há feriado e o próprio presidente da Câmara e seu vice, Marcelo Ramos (PL-AM), viajarão para a COP-26, a conferência do clima da ONU.

Em meio ao impasse em relação ao quórum, cresceram nos bastidores as articulações por mudanças no texto da PEC, que hoje limita o pagamento dos precatórios (dívidas judiciais) e altera a correção do teto de gastos, regra que impede aumento de despesas acima da inflação.

A principal mudança seria a retirada dos precatórios do Fundef do alcance do teto de gastos. Trata-se de uma dívida de pouco mais de R$ 15 bilhões com Estados, entre eles Bahia, Ceará e Pernambuco (comandados por partidos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro), decorrente de repasses a menos feitos no passado ao fundo de educação básica. Segundo apurou o Estadão/Broadcast, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), ligou para deputados para intensificar o corpo a corpo.

O relator do texto, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), tem defendido seu parecer, mas se mostrou aberto a negociações caso elas garantam a aprovação da PEC. O problema é que, além da oposição, até mesmo bancadas que costumam votar com o governo estão divididas. Aliados do governo admitem que, sem resolver o impasse do Fundef, pode faltar voto. Hoje, o cálculo é que estão assegurados 240 a 250 votos pela aprovação da proposta. Um acordo em torno dos recursos para os Estados poderia garantir outros 60 a 80 votos.

O Estadão apurou que, em reunião virtual de bancada, o MDB decidiu votar contra. O PSDB está rachado. Além da questão do Fundef, o risco de desfiguração do teto de gastos, com uma mudança na fórmula de correção que ajudará a abrir ao menos R$ 40 bilhões adicionais para despesas no ano em que o presidente Jair Bolsonaro buscará a reeleição, também está pesando.

“O partido está dividido. A regra do teto é do MDB (proposta pelo ex-presidente Michel Temer). Há preocupação em mudar aquilo que se construiu. Há preocupação também em ajudar a aumentar a inflação”, afirma Hildo Rocha. O líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões (AL), disse que há “muitos problemas a serem resolvidos”. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia (sem partido-RJ), deixou seu cargo no governo de São Paulo para entrar nas negociações.

Votação presencial

O problema da votação presencial, porém, acabou travando até mesmo as negociações de conteúdo da proposta. Até o início da noite, os ministros da Cidadania, João Roma, e da Casa Civil, Ciro Nogueira, tentavam buscar uma saída para o problema. Eles se reuniram com Lira, Motta e outros congressistas. “Meu apelo é que Congresso possa apreciar essa matéria para não faltarmos com 17 milhões de brasileiros”, afirmou Roma.

“A gente só quer pautar a matéria se tiver segurança necessária do quórum”, disse Motta. “Não estamos nem mexendo em texto, isso é outra etapa”, afirmou o relator.

A aprovação de uma PEC requer apoio de 308 deputados em dois turnos de votação. Para ter segurança do resultado favorável, governistas calculam que a presença na Casa precisa atingir cerca de 490 parlamentares. Até o início da noite desta quarta-feira, 27, o número não chegava nem perto: 446. Na terça-feira, 26, Lira discordou de que seria um erro exigir a presença física dos deputados na semana de votação da PEC dos precatórios. “Não tenho dúvida de que ao final da tarde (de quarta) nosso quórum estará completo para essa votação”, disse um dia antes.

Na semana passada, Lira levou ao plenário a votação de uma PEC para fazer mudanças no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e acabou sofrendo uma derrota. Por isso, parlamentares almejam um quórum “de segurança”.

Perguntas e Respostas: Conheça a origem e as mudanças na PEC dos precatórios

O que era?

Foi apresentada para resolver o “meteoro” de R$ 89,1 bi de precatórios em 2022.

O que se tornou?

Numa porteira aberta para as demandas políticas-eleitorais com a justificativa de garantir o auxílio de R$ 400.

O que muda para os precatórios?

Muda a forma de pagamentos fixando um teto anual dessas despesas e postergando o restante para os anos seguintes. Permite que R$ 50 bilhões sejam pagos depois ou negociados com desconto ou em troca de ativos com despesas fora do teto.

O que muda no teto?

O teto de gastos sobe de forma permanente com a mudança na correção. Ele é corrigido hoje por inflação em 12 meses até junho do ano anterior ao da vigência. Com PEC, a correção seria de 12 meses até dezembro anterior, o que pode ficar entre 9% e 10%. Anos anteriores também serão recalculados, o que abre, sozinho, espaço de ao menos R$ 40 bi no teto para gastos como emendas de relator.

O que ganham os prefeitos?

Um Refis para parcelar dívidas previdenciários com descontos. Um jabuti no texto.

O que ganham os governadores?

Securitização de dívida ativa, demanda antiga.

Quanto a PEC abre de espaço para gastar mais em ano eleitoral?

É uma incógnita. Governistas falam em R$ 83 bi, mas especialistas afirmam que pode superar R$ 94 bi.