Importação recorde piora saldo comercial pela 1a vez desde 1998 Afetada por um crescimento de mais de 30 por cento das importações, a balança comercial registrou em 2007 um superávit de 40,039 bilhões de dólares, resultado 14 por cento inferior ao superávit de 46,456 bilhões de dólares de 2006. Essa foi a primeira vez que o saldo piorou desde 1998, ano em que o déficit comercial brasileiro começou a se reduzir para registrar, em 2001, o primeiro superávit em sete anos. No ano passado, embaladas pela valorização do real frente ao dólar, as importações somaram o valor recorde de 120,610 bilhões de dólares, 32 por cento acima do importado em 2006. No mesmo período, as exportações também acumularam volume recorde de 160,649 bilhões de dólares, com crescimento de 17 por cento frente ao ano anterior. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. "O saldo foi menor do que o de 2006, mas ainda impressionante quando comparado a outros países em desenvolvimento", afirmou a jornalistas o secretário de Comércio Exterior, Welber Barral. As importações de bens de consumo cresceram 33,2 por cento em 2007 frente a 2006. As importações de bens de capital cresceram 32,4 por cento e a de matérias-primas e intermediários, 30,7 por cento. No último mês de 2007, a balança acumulou um saldo positivo de 3,636 bilhões de dólares, ante saldo positivo de 2,026 bilhões de dólares em novembro. Analistas esperavam um superávit comercial de 40 bilhões de dólares para a balança em 2007, de acordo com levantamento feito pelo Banco Central. Para 2008, o governo tem como meta exportar 172 bilhões de dólares. Não há meta para importações. (Edição de Mair Pena Neto)