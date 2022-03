Imposto de Renda 2022: saiba como declarar dívidas como o crédito consignado

Os empréstimos pessoais, como é o caso do crédito consignado, que ultrapassaram o valor de R$ 5 mil devem ser declarados no Imposto de Renda 2022, mesmo que já tenham sido quitados no ano passado.

Para isso, o contribuinte deve clicar na aba “Dívida e Ônus Reais” do programa de declaração da Receita Federal. Em seguida, deve escolher o código de acordo com a instituição que forneceu o crédito.

O código 11 é específico para dívidas contraídas em bancos; já o código 12 é para as demais instituições financeiras. Empréstimos feitos entre pessoas físicas também devem ser declarados, e o código para isso é o 13.

No final da aba, os valores já pagos do crédito consignado - ou seja, que já foram abatidos dos salários ou benefícios previdenciários - devem ser informados. Mas é necessário ter atenção na hora do preenchimento. A declaração é referente ao ano-base de 2021, portanto, os valores já quitados devem ser referentes até o dia 31 de dezembro do ano passado.

“O contribuinte deve pedir o informe de rendimento e as parcelas já pagas para a instituição que fez o empréstimo. Isso vai fazer uma grande diferença no balanço financeiro. Pense em um fluxo financeiro: uma pessoa tem um empréstimo e vai quitando. Se ela não tiver um rendimento que comporte esses pagamentos, ela pode ter um problema de cair na malha fiscal”, explicou Danielle Bibbo, sócia-diretora da área de Tributos da KPMG.