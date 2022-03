Imposto de Renda 2022: aposentados devem fazer a declaração? Saiba mais

De acordo com especialistas, os aposentados precisam seguir as regras gerais da Receita Federal para saberem se precisam realizar a entrega da declaração do Imposto de Renda. Mesmo que haja diferença na tributação em alguns casos, como em pessoas acima de 65 anos, não existe uma dispensa do preenchimento da plataforma do IR pelo fato de já ter tido acesso à aposentadoria.

Isso significa que basta o contribuinte se encaixar em uma das obrigatoriedades para ter que prestar contas ao Fisco. Confira abaixo quem precisa apresentar o IR em 2022.

Quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda?