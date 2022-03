Imposto de Renda 2022: saiba o que é a declaração pré-preenchida e como usá-la

Uma das novidades que a Receita Federal implementou para o Imposto de Renda de 2022 é a possibilidade da utilização da declaração pré-preenchida por mais pessoas, de maneira mais ampla.

Anteriormente, apenas contribuintes com certificado digital - que é pago - tinham acesso ao serviço. Agora, de acordo com o Fisco, quem possuir certificação em níveis prata ou ouro no serviço Gov.br, do governo federal, conseguirá usufruir a funcionalidade.

O prazo para entrega da declaração de IR começou na segunda-feira, 7, mas o serviço de declaração pré-preenchida só estará disponível a partir de 15 de março, próxima terça-feira. “É uma margem para que os dados estejam na base da Receita”, explica a professora de direito tributário da FGV Direito Rio Bianca Xavier.

A partir do próprio programa da Receita Federal é possível solicitar a declaração pré-preenchida. A opção aparece no menu inicial, na aba “Nova”, ao lado de “Iniciar Declaração em Branco” e “Iniciar Importando Declaração de 2021”.

A grande facilidade da declaração pré-preenchida é, como o nome já diz, ter dados completados na declaração de maneira automática. A Receita Federal puxa informações cedidas pela fonte pagadora e coloca no documento do contribuinte, dentro da plataforma.

Mas há um ponto importante a ser levado em consideração. A responsabilidade sobre as informações é de quem preenche o IR. Portanto, é necessário conferir se todos os tópicos estão preenchidos corretamente. Além disso, pode ser que algum dado esteja faltando e cabe ao indivíduo completar.