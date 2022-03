IR 2022: Receita disponibiliza declaração pré-preenchida; veja como fazer

Para o Imposto de Renda deste ano, a Receita Federal disponibilizou a declaração pré-preenchida para mais pessoas, de maneira mais ampla. A funcionalidade já pode ser acessada por meio da plataforma do Fisco.

Anteriormente, apenas contribuintes com certificado digital - que é pago - tinham acesso ao serviço. Agora, quem possuir certificação em níveis prata ou ouro no serviço Gov.br, do governo federal, conseguirá usufruir. A partir do próprio programa da Receita Federal é possível solicitar a declaração pré-preenchida. A opção aparece no menu inicial, na aba “Nova”, ao lado de “Iniciar Declaração em Branco” e “Iniciar Importando Declaração de 2021”.

A grande facilidade da declaração pré-preenchida é, como o nome já diz, ter dados completados na declaração de maneira automática. A Receita Federal puxa informações cedidas pela fonte pagadora e coloca no documento do contribuinte, dentro da plataforma, mas, mesmo assim, é necessário conferir se tudo está preenchido corretamente.

