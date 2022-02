Imposto de Renda 2022: informe de rendimentos deve ser entregue até 28 de fevereiro por empresas

As empresas têm até o dia 28 de fevereiro para disponibilizar o informe de rendimentos do ano de 2021 ao funcionário. O documento é essencial para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e possui informações como renda recebida no ano-base - 2021, por exemplo, para a entrega de 2022 -, imposto retido na fonte e CNPJ da fonte pagadora.

De acordo com a Receita Federal, o prazo para a disponibilização do documento estava previsto para 25 de fevereiro, última sexta-feira do mês, considerando que dia 28 é feriado bancário, mas foi alterado, “tendo em vista que as declarações têm caráter informativo, sem geração de imposto a pagar”, informa o site da entidade.

Além das empresas, o dia 28 deste mês também será o limite para disponibilização de:

Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB)

Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED)

e-Financeira

A Receita Federal ressalta que, por conta do feriado bancário de 28 de fevereiro, o prazo para que tributos com vencimento no último dia útil deste mês sejam pagos se mantém em 25 de fevereiro.

Vale lembrar que a Receita Federal ainda não disponibilizou as datas de entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2022, ano-base 2021.