Imposto de Renda 2022 para iniciantes: veja como realizar sua primeira declaração

O ponto de partida para quem vai declarar Imposto de Renda pela primeira vez, de acordo com especialistas, é conferir, na lista de obrigatoriedades da Receita Federal, se será necessário prestar contas ao Fisco (confira todos os tópicos aqui). Se o contribuinte se encaixar em um dos itens, já será mandatório preencher o programa do IR 2022, que tem como ano-base 2021.

Leia Também Saiba como declarar seu salário no Imposto de Renda 2022

Este é o próximo tópico essencial: na plataforma de declaração, entram dados referentes ao ano-calendário, que é sempre o anterior ao do momento do preenchimento. Ou seja, no IR 2022, os dados são referentes ao período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

A partir disso, se a pessoa não se encaixa nas obrigatoriedades, não será necessária a realização da prestação de contas - mas pode, se quiser.

Mas, se for obrigatória a declaração, a sócia da área de impostos da KPMG Janine Goulart fala que pode ser seguido uma espécie de guia para o IR.

São cinco partes:

Identificação do contribuinte, com dados como CPF, endereço, título de eleitor

Rendimentos recebidos

Deduções

Bens

Dívidas

“A pessoa precisa coletar informações sobre esses temas. E o quanto antes, principalmente, quando é a primeira vez, porque pode identificar que falta informação justamente hora de fazer a declaração”, fala.

Além disso, diz Janine, é interessante passar por todos os itens na aba esquerda do programa, onde estão reunidos tópicos de declarações, como “Bens e Direitos”, “Dívidas e Ônus Reais” e “Pagamentos Efetuados". “Tem várias situações, às vezes, em que a pessoa só olha a primeira situação, que são os rendimentos tributáveis. Mas tem várias outras situações que obrigam a entrega. A pessoa pode pensar ‘ah, não trabalhei em 2021’ e achar que não precisa declarar. Mas, se tem bens acima de R$ 300 mil, por exemplo, precisa declarar”, complementa.