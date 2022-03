Imposto de Renda 2022: Receita Federal já recebeu mais de 130 mil declarações

A Receita Federal divulgou balanço sobre o Imposto de Renda 2022 nesta segunda-feira, 7, primeiro dia para entrega da declaração: até 17 horas, foram recebidas 130.099 declarações do IR 2022, ano-base 2021.

A Receita disponibilizou o programa para entrega da declaração nesta segunda, com novidades como pagamento de imposto devido e recebimento de restituições por PIX. O contribuinte tem até o dia 29 de abril para preencher os dados e prestar contas ao Fisco.

A Receita espera que 34,1 milhões de declarações sejam entregues até o final do prazo.

Também até 17 horas desta segunda-feira, 752.484 contribuintes já haviam baixado o programa do Imposto de Renda 2022 no site da Receita Federal, ante 312.182 downloads até o mesmo horário do primeiro dia em que o programa esteve disponível em 2021.

Problemas

O programa do Imposto de Renda 2022 apresentou instabilidades nesta segunda. Segundo reclamações dos contribuintes, havia demora no tempo de download no programa e a impossibilidade de acessar o sistema.

Respondendo a questionamentos na rede social Twitter, a Receita Federal apontou que a causa dos problemas era a grande quantidade de acessos e que a situação já está sendo tratada pela área técnica.

“Em razão do alto número de acessos nos primeiros momentos desta manhã, o download do programa está apresentando instabilidade. Essa situação está sendo tratada e recomenda-se que aguardem e tentem novamente mais tarde", afirmou.