Imposto de Renda 2022: pagamento da restituição começa ainda em maio

A Receita Federal começa a pagar no fim do mês a restituição do Imposto de Renda 2022 àqueles que têm saldo a receber e não caíram na malha fina.

No dia 31 de maio, os grupo prioritários já podem conferir o saldo na sua conta. São considerados prioritários os idosos de 60 anos ou mais, pessoas com deficiência física ou mental e professores. Após esses grupos, os demais contribuintes passam a receber a restituição por ordem de entrega da declaração. O último pagamento cai em 30 de setembro.

Leia Também Como consultar a restituição do Imposto de Renda

A Receita disse que os lotes ainda estão em processamento e que fará uma ampla divulgação quando a consulta do pagamento estiver disponível no site.

A maneira mais completa de verificar o saldo a receber é por meio do e-CAC, sistema virtual do Fisco que disponibiliza os serviços ao contribuinte. Sempre lembramos que a maneira mais prática de acessá-lo é utilizando uma conta Gov.br, do governo federal, que dá acesso a muito mais informações, de maneira gratuita. Ao clicar em “Meu Imposto de Renda” dentro do sistema, vá até a aba “Restituição” e acesse o tópico “Consultar e alterar conta para crédito de restituição”.

Existe também a possibilidade de fazer a consulta no próprio site da Receita, na aba “Meu Imposto de Renda”. Por lá, é possível clicar em “Restituição” e “Consultar Restituição”. Depois, basta preencher os dados com CPF e data de nascimento.

Veja o calendário de pagamento da restituição: