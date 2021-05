Imposto de Renda 2021: Veja as reportagens sobre o tema; prazo para declaração acaba dia 31

O prazo de declaração do Imposto de Renda 2021 está chegando ao fim. Após ter sido prorrogada, a data final é nesta segunda-feira, 31, até as 23h59. Se o contribuinte deixar para o último minuto e ainda houver um saldo de imposto a pagar, ele pode estar sujeito a multa por atraso porque não vai conseguir efetuar o pagamento fora do horário bancário.

O sistema de recepção de declarações da Receita Federal funciona 20 horas por dia. Fica indisponível somente da 1 hora às 5 horas. Fora desse período, o contribuinte consegue preencher normalmente as suas informações.

