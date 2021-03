Imposto de Renda 2021: veja como declarar gastos com educação e o que pode ter dedução

Entre as possibilidades de dedução no Imposto de Renda estão os valores gastos com educação - do próprio contribuinte ou de dependentes. Mas, ao contrário das despesas médicas, neste caso há um limite de dedução.

O primeiro ponto a se prestar atenção é o limite, ou teto, de dedutibilidade. Isso significa que, independentemente do quanto acima desse valor o contribuinte gastou, esse será o máximo a ser deduzido na declaração. De acordo com a Receita Federal, o teto para 2021 é de R$ 3.561,50, mesmo que, eventualmente, a despesa tenha sido o dobro ou triplo disso.

O que entra como dedução em educação no Imposto de Renda?

São considerados gastos com educação os seguintes tópicos:

Educação infantil

Ensino fundamental

Ensino médio

Graduação

Pós-graduação (seja lato sensu ou stricto sensu)

Cursos tecnológicos

O que não entra como dedução em educação no Imposto de Renda?

Não entram como dedutíveis na parte de educação no Imposto de Renda itens que saiam da educação regular ou que não tenham fim profissionalizante, de acordo com o planejador financeiro certificado pela Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, a Planejar, Carlos Renato. "Vai entrar como dedução no Imposto de Renda todo tipo de curso que está na grade normal. O que não tem a ver com isso, se não é profissionalizante, nem faz parte da grade, não entra", explica.

Portanto, alguns exemplos sobre o que não entra como dedução em educação são:

Cursos de idiomas, como escolas de inglês, espanhol, entre outros

Cursos esportivos, como escolas de futebol, natação, entre outros

Cursos de música - não se aplica a cursos de graduação em música

Como declarar gastos com educação no Imposto de Renda?

