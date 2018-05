Imprensa internacional repercute greve dos caminhoneiros no País

O protesto dos caminhoneiros, que chegou ao quinto dia nesta sexta-feira, 25, tem repercutido também na imprensa internacional. Jornais apontam que a alta no preço dos combustíveis tem provocado a manifestação de milhares de caminhoneiros pelo País, o que está causando desabastecimento, fechamento de escolas, hospitais e aeroportos. Os veículos de comunicação também destacaram a necessidade do exército intervir para liberar as estradas.

+ Greve dos caminhoneiros chega ao 5º dia; Forças Armadas vão desbloquear estradas

Veja abaixo o que disseram alguns dos mais importantes veículos de comunicação do mundo:

+ Setor de proteína animal estima prejuízo de R$ 1 bilhão com greve

Financial Times

Washington Post

BBC

Wall Street Journal

Corriere Della Sera (Itália)

Figaro (França)

De Tijd (Bélgica)