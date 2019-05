Inadimplência da pessoa física cresce menos

Está em curso uma progressiva desaceleração da inadimplência da pessoa física (PF) nos últimos meses. Segundo recente levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), a inadimplência, que chegou a elevar-se 6% em relação ao total de clientes em novembro, registrou um aumento de 2% em abril em confronto com o abril de 2018, chamando a atenção dos analistas que acompanham a conjuntura.

As duas entidades também notam que o volume de dívidas em nome de pessoas físicas teve queda de 1,23% em abril em comparação ao mesmo período em 2018, o quarto mês consecutivo em que se registra recuo no Indicador de Inadimplência PF. Embora o resultado mostre um quadro melhor, a sondagem da CNDL e SPC Brasil indica que 62,6 milhões de brasileiros seguem “negativados”, ou seja, com contas em atraso por mais de 90 dias.

Quanto à recente evolução, há alguns fatores a considerar. Embora a massa de inadimplentes continue a ser um grande desafio a vencer, parece não haver dúvida de que o consumidor brasileiro, nesta fase de virtual estagnação da economia, vem adotando uma atitude mais consciente com relação ao endividamento.

O presidente da CNDL, José Cesar da Costa, observa que “por muito tempo o aumento da inadimplência foi mitigado pela restrição do crédito. Agora, a desaceleração acontece em um contexto de retomada das concessões, o que indica um cenário melhor para o mercado de crédito”.

A par disso, vem ganhando mais força entre os bancos a reestruturação de dívidas de clientes de menor renda, o que significa adoção de esquemas efetivos para liquidação de débitos. Estudo do Banco Central (BC) há pouco divulgado revela que 51% dos clientes que fazem a reestruturação de suas dívidas – o que não deve ser confundido com renegociação, que envolve basicamente ampliação do prazo e redução de taxa – ficam com fichas limpas e em condições de tomar novos empréstimos.

Do total de débitos reestruturados, a maior parte é de pagamentos devidos por uso do cartão de crédito, representando 22% do total de inadimplentes, e 70% dos que tomam parte nessas operações têm rendimentos inferiores a três salários mínimos. Com a reestruturação, a concessão do crédito via cartões tende a reduzir-se.