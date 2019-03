Incentivo do governo de SP ajuda em busca por competitividade do setor, diz GM

A General Motors (GM) afirmou em nota que o incentivo fiscal anunciado nesta sexta-feira, 8, pelo governo do Estado de São Paulo vai contribuir na busca da indústria de veículos por competitividade. "A GM entende como positiva a ação do governo do Estado de São Paulo no sentido de fomentar novos investimentos", disse também a empresa.

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta sexta-feira, 8, o programa Incentivauto, que dará descontos de até 25% no ICMS para montadoras que apresentarem planos de investir pelo menos R$ 1 bilhão e gerassem no mínimo 400 postos de trabalho no Estado. O desconto só valerá para novos investimentos e será aplicado em vendas de novos produtos lançados pelas marcas.

Para chegar ao desconto de 25%, a empresa terá de apresentar um investimento de pelo menos R$ 10 bilhões.

Os demais detalhes do programa serão divulgados no sábado, 9, em decreto que será publicado pelo governo. No anúncio desta sexta-feira, não foi divulgada nenhuma estimativa de impacto fiscal, nem de renúncia nem de arrecadação. O secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, ressaltou que o impacto vai depender dos investimentos feitos.

O anúncio foi feito um mês e meio após a GM, que tem duas fábricas no Estado e outra no Rio Grande do Sul, sinalizar a funcionários, em um comunicado, que poderia ficar inviável manter a operação brasileira se a empresa tivesse mais um ano de prejuízo em 2019, depois de três anos seguidos no vermelho, apesar de liderar a venda de carros no Brasil.

Após o comunicado, a GM passou a atuar em várias frentes para tentar reduzir custos, em negociações com os governos dos Estados e dos municípios onde está instalada, sindicatos, concessionários e fornecedores. Para convencê-los a ceder, a montadora tem prometido um programa de investimentos no valor de R$ 10 bilhões, para renovar a linha de produtos.