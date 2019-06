Inclusão de Estados e municípios na reforma da Previdência é necessária, diz Alcolumbre

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), recorreu ao Twitter para fazer uma nova defesa da inclusão de Estados e municípios na reforma da Previdência. No tuíte, Alcolumbre publicou uma foto na qual aparece conversando com o líder do governo no Congresso, Fernando Bezerra (MDB-PE), e com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

"A inclusão dos Estados e municípios na reforma da Previdência é necessária, e o entendimento é o caminho para encontrar soluções. Converso agora, na residência oficial, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE)", escreveu Alcolumbre.

O presidente do Senado e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), têm defendido que o relatório a ser votado na Comissão Especial da Câmara inclua Estados e municípios na Reforma, e para isso têm recebido governadores em Brasília nos últimos dias.

Na manhã desta quinta-feira, 27, o relator Samuel Moreira (PSDB) disse que pode esperar até a terça-feira que vem, 2, para ler seu voto complementar. "Vale a pena esperar a reunião de terça-feira, há uma expectativa no Brasil para que Estados e municípios entrem na reforma", falou Moreira.