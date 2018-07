Índia pode sustentar expansão de 9 a 10%, diz premiê As condições são favoráveis para a Índia alcançar e sustentar um crescimento econômico de 9 a 10 por cento, apesar de o país necessitar de um aumento das taxas de poupança e de investimento, disse o primeiro-ministro, Manmohan Singh, nesta terça-feira. A Índia vem crescendo a uma média de 8,6 por cento nos últimos quatro anos fiscais e deve atingir uma expansão similar no ano fiscal 2007/08, que acaba em março. "Tem sido um bom ano para a economia da Índia... As condições são todas favoráveis para que sustentemos uma taxa de crescimento de 9 a 10 por cento", afirmou. "A taxa ambiciosa de crescimento que procuramos alcançar requer determinados esforços para aumentar as taxas de investimentos e poupança. O maior parte dos recursos para o desenvolvimento da Índia deve vir de dentro." A taxa de poupança do país é de 34 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) e a de investimento é de 35 por cento. (Por Unni Krishnan)