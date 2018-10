Indiana é nomeada a primeira mulher economista-chefe do FMI

A economista indiana e professora de Estudos Internacionais e Economia da Universidade Harvard Gita Gopinath, de 46 anos, será a nova economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI) a partir do início de 2019, anunciou ontem a diretora-gerente da instituição, Christine Lagarde.

Gita vai substituir Maurice Obstfeld, que ocupa o cargo desde 2015 e já havia anunciado sua aposentadoria para o fim deste ano, e será a primeira mulher a dirigir o Departamento de Investigação do Fundo.

“Gita é uma das economistas mais destacadas do mundo, com credenciais acadêmicas impecáveis, um histórico comprovado de liderança intelectual e extensa experiência internacional”, disse Lagarde, em comunicado. “Estou honrada em nomear uma pessoa com tanto talento como nossa economista-

O posto é chave dentro do organograma do FMI, encarregado de produzir os relatórios globais publicados semestralmente, considerados referência para mercados e governos.

A recém-nomeada economista-chefe do FMI é coeditora da American Economic Review e codiretora do Programa Internacional de Finanças e Macroeconomia do Departamento Nacional de Pesquisa Econômica (NBER, na sigla em inglês). Gita é ainda coeditora do Manual de Economia Internacional com o ex-conselheiro econômico do FMI Kenneth Rogoff. Ela escreveu perto de 40 artigos científicos sobre taxas de câmbio, comércio e investimento, crises financeiras internacionais, política monetária, dívida e crises de mercados emergentes.

Gita nasceu e foi criada na Índia, mas tem a cidadania americana. Ela é Ph.D. em Economia pela Universidade de Princeton, depois do título de bacharel da Universidade de Delhi e mestrado na Delhi School of Economics e University of Washington. Em 2001, Gita entrou na Universidade de Chicago como professora assistente, mudando em 2005 para Harvard, onde passou a ser professora titular em 2010.

A nova economista-chefe do FMI foi nomeada em 2014 uma das 25 top economistas com menos de 45 anos pelo FMI e escolhida em 2011 pelo Fórum Econômico Mundial como Jovem Líder Global.