Indicação de relator da Previdência na CCJ deve ser adiada novamente

BRASÍLIA - Articuladores da reforma da Previdência no Congresso avaliam que ainda não há consenso em torno de um nome para a relatoria da proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Por isso, a indicação não deverá ser feita nesta terça-feira, 26, como era esperado, e pode ser novamente adiada.

Apesar do assunto ter dominado as conversas entre os principais atores políticos durante o fim de semana, o governo não buscou tratar da indicação do relator diretamente, de acordo com fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast.

A avaliação é de que a crise entre o Planalto e o Congresso ainda precisa melhorar para que seja possível negociar em torno do nome de um relator.

Nesta terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participará da audiência pública da CCJ, onde responderá a questionamentos tanto da base quanto da oposição.