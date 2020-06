Indicação de Weintraub atrapalha planos de Guedes e é segunda derrota na área internacional

BRASÍLIA - A indicação de Abraham Weintraub para o Banco Mundial atrapalhou os planos do ministro da Economia, Paulo Guedes, para o cargo e representa a segunda derrota dele no campo internacional nesta semana.

Segundo o Estadão apurou, o ministro tinha a intenção de que o atual diretor-executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI), Antônio Bevilaqua, acumulasse também a cadeira no Banco Mundial. Isso vinha sendo discutido no início do ano, mas a questão acabou sendo colocada em espera, por causa da pandemia do coronavírus.

Na quarta-feira, o governo brasileiro teve que apoiar a indicação dos Estados Unidos para um nome à presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O Brasil queria indicar um nome próprio para o cargo e vinha tentando o apoio dos EUA para isso, o que não se concretizou.

Guedes queria indicar Rodrigo Xavier, ex-presidente do UBS e do Bank of America no Brasil, para o posto, e chegou a discutir o assunto com o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, por telefone há duas semanas.

Agora, a pressão foi doméstica e, apesar de a diretoria-executiva do Banco Mundial ser de indicação do ministro da Economia, Guedes teve que aceitar o nome do presidente Jair Bolsonaro. Segundo técnicos da pasta, porém, isso foi acolhido pelo ministro “com tranquilidade”.

Desde a indicação, o Ministério da Economia vem ressaltando as experiências de Weintraub em bancos – ele foi economista-chefe do Banco Votorantim –, na academia e no setor público.

A recepção ruim do nome foi considerada “do jogo”, já que o presidente optou por uma pessoa polêmica, mas a avaliação de técnicos é que não necessariamente deporá contra o trabalho que ele fará no Banco Mundial, e que o que contará para a instituição é sua atuação daqui para frente.

Piada

Como mostrou o Estadão ontem, integrantes e ex-integrantes do Banco Mundial ouvidos em caráter reservado pela reportagem disseram estar “chocados” com a indicação do ministro demissionário Abraham Weintraub, para diretor-executivo da instituição. Na avaliação de fontes ouvidas pela reportagem, ao colocar no cargo uma pessoa que já deu declarações contrárias ao multilateralismo, o Brasil pode virar “piada internacional”.