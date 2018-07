Índice de atividade da OCDE destaca Brasil O Brasil é o país que aparece em melhor condição no índice de indicadores antecedentes de atividade econômica da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em outubro. É o único país de todo o levantamento da organização a mostrar índice acima de 100 pontos, classificado com declínio da atividade, e não com forte desaceleração como todos os outros países. O estudo abrange as 30 nações da OCDE, além dos Brics (Brasil, Rússia, Índia e China). Mesmo assim, o Brasil registrou piora em outubro. O índice recuou 0,3 ponto em relação ao mês anterior, para 103,6.