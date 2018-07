Índice de preços ao produtor nos EUA cai pelo 4 mês O Índice de Preços ao Produtor nos Estados Unidos (PPI, na sigla em inglês) caiu 2,2% em novembro ante outubro, em dado sazonalmente ajustado, no quarto mês consecutivo de declínio, informou hoje o Departamento de Trabalho norte-americano. Em relação a novembro do ano passado, o PPI subiu apenas 0,4%. Já o núcleo do PPI, que exclui as variações de preços de alimentos e energia, aumentou 0,1% no mês passado ante mês anterior. Na comparação ante novembro de 2007, a alta foi de 4,2%, informou o mesmo departamento. Varejo As vendas no varejo dos Estados Unidos caíram 1,8% em novembro, pelo quinto mês consecutivo, pressionadas pela demanda fraca por automóveis e pela queda nos preços da gasolina, informou hoje o Departamento do Comércio norte-americano. As vendas em outubro cederam 2,9%, dado revisado da estimativa anterior de retração de 2,8%. As vendas no varejo dos EUA excluindo automóveis e peças cederam 1,6% em novembro, de acordo com o departamento norte-americano. Em outubro, as vendas excluindo autos e peças caíram 2,4%, revisados de uma contração de 2,2% divulgada originalmente. As vendas do setor de automóveis e peças recuaram 2,8% em novembro, após queda de 5,5% em outubro. As vendas de postos de gasolina tiveram declínio de 14,7% em novembro, ante baixa de 12,9% em outubro, devido à queda nos preços do combustível. As informações são da Dow Jones.